صحيفة: اجتماع الحزبين الكرديين لم يسفر شيئا والاتحاد طالب بسقف عالي من المناصب

الخليج 365/ بغدادذكرت صحيفة خليجية، ان اجتماع الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني لم يسفر اي شيء يذكر، فيما اشارت الى ان الاتحاد طالب بسقف عالي من المناصب لشغلها.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصدر مقرب من حوارات الأحزاب الكردية قوله، إن "الاجتماع الأخير للحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان الذي عقد الثلاثاء الماضي، لم يسفر عن شيء جديد يذكر"، مبينا ان "الاتحاد الوطني الكردستاني قدم سقفاً عالياً من المناصب التي يريد شغلها في حكومة الإقليم أغلبها تنفيذية".



واضاف ان "الاتحاد اعتبر ذلك استحقاقاً انتخابياً، كما طالب بامتيازات أخرى تتضمن وظائف أمنية للمئات من أنصاره في معقله الرئيس بالسليمانية"، مشيرا الى ان "الحزب الديمقراطي لم يوافق على عدد غير قليل من تلك المطالب".

وتابع ان "هذا الخلاف سيصعب مسألة تشكيل حكومة كردستان بعدما اختلف الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الحزب (الاتحاد الوطني الكردستاني) الذي حصل على المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد في انتخابات برلمان إقليم كردستان، التي جرت في أيلول 2018".

ووفقاً لنتائج تلك الانتخابات، فقد حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً في برلمان كردستان، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ 21 مقعداً، ثم حركة التغيير، والأحزاب الكردية الأخرى.

