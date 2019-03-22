عبد المهدي يفتح سجل ضحايا العبارة في دار الضيافة برئاسة الوزراء

الخليج 365/ بغدادوجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، بفتح سجل التعازي الخاص بضحايا عبارة الموصل في دار ضيافة رئاسة الوزراء.

ونقل التلفزيون الرسمي خبرا عاجلا مفاده، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يفتح سجل التعازي لضحايا حادثة العبارة في الموصل بدار ضيافة رئاسة الوزراء في الساعة الواحدة ظهر اليوم الجمعة ولمدة يومين".

يشار الى أن العشرات من المواطنين لقوا مصرعهم غرقا، امس الخميس، وفقدان اخرين بحادثة انقلاب عبارة في جزيرة الغابات السياحية بالموصل، فيما اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الحداد العام في جميع انحاء العراق على الضحايا.

