مثنى السامرائي: الحكومات المحلية ببعض المحافظات اصبحت مكاناً لصفقات الفاسدين العابثين

الخليج 365/ بغداداتهم رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبدالصمد السامرائي، الخميس، الحكومات المحلية ببعض المحافظات بأنها اصبحت مكاناً لصفقات "الفاسدين العابثين".

وقال السامرائي في بيان له بشأن حادث غرق العبارة في مدينة الموصل وتلقت الخليج 365 نسخة منه، "خروقات أمنية في صلاح الدين وأحداث تدمي القلب في نينوى وانتشار للمخدرات في بعض المحافظات".

وأضاف السامرائي، أن "كل هذا يدعونا لمتابعة عمل الحكومات المحلية التي أصبحت فقط مكاناً لعقد الصفقات والمساومات للعابثين والفاسدين"، مشيرا بالقول "نوجه عتبا كبيرا على شركاءنا في الحكومة الاتحادية الذين يدعمون ويؤيدون بقاءهم (الحكومات المحلية)".



وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة في الجزيرة السياحية بمنطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.