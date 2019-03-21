سائرون يطالب باعلان الحداد في عموم العراق على ضحايا العبارة بالموصل

الخليج 365/ بغدادطالب ائتلاف سائرون، الخميس، بإعلان الحداد في عموم العراق على ضحايا العبارة التي غرقت في مدينة الموصل.

وقال رئيس الائتلاف حسن العاقولي في بيان تلقت، الخليج 365، "بقلوب مؤمنة ونفوس حرى نتقدم للشعب العراقي باصدق عبارات المواساة لفقد الاحبة بحادثة العبارة في مدينة الموصل الحبيبة"، مبينا "كارثة ومصاب جلل حلّ باهلنا في الموصل هذا اليوم وحول افراحها النوروزية الى احزان ومآتم".



واضاف العاقولي، "تعجز الكلمات عن ان تصف مدى الحزن الذي خيم على قلوبنا لكارثة العبارة التي غرقت واغرقت معها العشرات من النساء والاطفال".

وتابع العاقولي، "اننا في الوقت الذي نتهيأ للذهاب الى الموصل لمواساة ذوي الضحايا ومشاركتهم أحزانهم، نطالب باعلان الحداد في عموم العراق على ارواح الضحايا واجراء تحقيق فوري وعاجل باشراف من الحكومة الاتحادية لمعرفة اسباب الحادث ومحاسبة كل من تسبب بهذه الكارثة الكبرى".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.

