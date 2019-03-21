الحشد الشعبي يدعو لفتح تحقيق عاجل بحادث العبارة بالموصل ومحاسبة المقصرين

الخليج 365/ بغدادأصدرت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، بيان تعزية لأرواح ضحايا حادث غرق العبارة السياحية في مدينة الموصل، فيما شددت على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ببالغ الحزن والاسى تلقت هيئة الحشد الشعبي أنباء غرق ثلة من أبناء مدينة الموصل اثر حادث مؤسف ومفجع".

وأضافت الهيئة، "اذ نعلن تضامننا مع أسر الضحايا نشد على ايدي الجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل بالحادثة ومحاسبة المقصرين لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".



وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة في الجزيرة السياحية بمنطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.