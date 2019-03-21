صالح يتوعد بمحاسبة المتسببين بحادث العبارة في الموصل



عزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل، متوعدا المتسببين بمحاسبة عسيرة. الخليج 365/ بغدادعزّى رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، بضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل، متوعدا المتسببين بمحاسبة عسيرة. وقالت الرئاسة في بيان مقتضب تابعته الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح يعزي بضحايا فاجعة غرق العبارة في الموصل". وأضافت الرئاسة في بيانها، أن "رئيس الجمهورية توعد المتسببين بمحاسبة عسيرة". وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة في الجزيرة السياحية بمنطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين، فيما كشف مصدر في الدفاع المدني عن انتشال ٤٥ جثة بالحادث.





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