الخزعلي يدعو الى محاسبة المقصرين بحادث العبارة في الموصل

دعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الخميس، الى محاسبة المقصرين بحادث العبارة في الموصل.
وقال الخزعلي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "ببالغ الحزن تلقينا فاجعة وفاة العشرات من المواطنين في انقلاب عبارة في مدينة الموصل".
واضاف، "ارواح ازهقت بسبب الاستهتار بالأرواح من اجل جمع الأموال لذلك يجب ان يحاسب المقصرون وهذه الفاجعة تستحق من الحكومة اعلان الحداد عليها"، داعيا الى "محاسبة المقصرين في الحادثة".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.
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