اندلاع حريق في اربعة خزانات بغابات الموصل

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الخميس، بادلاع حريق باربعة خزانات وقود في غابات الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع في اربعة خزانات بداخلها وقود ابيض بالقرب من غابات الموصل".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحالدث وتحاول السيطرة على الحريق"، لافتا الى "عدم وجود اي خسائر بشرية تذكر".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

