عبد المهدي يأمر بفتح تحقيق فوري بحادث العبارة في الموصل

الخليج 365/ بغدادامر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بفتح تحقيق فوري بحادث غرق العبارة في الموصل، فضلا عن رفع تقرير له بذلك خلال اربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يتابع بألم وحزن حادثة عبّارة الجزيرة السياحية في مدينة الموصل التي أودت بحياة العشرات من الأبرياء، نساءً ورجالاً وأطفالا".



وأضاف المكتب، أن "عبد المهدي وجه باستنفار كل جهود الدولة، ومتابعة عمليات الإنقاذ والبحث عن الغرقى والمفقودين وتقديم العلاج واستنفار الكوادر الصحية والطبية والإغاثية"، لافتا الى أنه "أمر بفتح تحقيقٍ فوريٍ، ورفع تقرير بذلك إلى سيادته خلال اربع وعشرين ساعة لإظهار الحقيقة والكشف عن المسببين لتأخذ العدالة مجراها".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة في الجزيرة السياحية بمنطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين، فيما كشف مصدر في الدفاع المدني عن انتشال ٤٥ جثة بالحادث.

