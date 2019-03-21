نائب عن نينوى يدعو لفتح تحقيق عاجل بحادث غرق العبارة

الخليج 365/ بغداد

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الخميس، الى فتح تحقيق عاجل بحادث غرق العبارة في الموصل، مؤكداً أن العبارة تستوعب 50 شخصا فقط كحد اقصى لكن ما جرى هو نقل ضعف هذا العدد.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، "اننا بالوقت الذي نعزي فيه انفسنا واهالي نينوى بحادثة غرق عبارة في المحافظة وسقوط العشرات من الضحايا الابرياء من النساء والاطفال فاننا ندعو لفتح تحقيق عاجل وسريع مع صاحب العبارة والجهات المعنية بامن وسلامة النقل النهري في المحافظة خاصة ان جميع المؤشرات والمعلومات كانت تشير الى ارتفاع منسوب المياه خلال هذه الايام بسبب الامطار".واضاف الشمري، ان "العبارة تستوعب خمسين شخصا فقط كحد اقصى لكن ما جرى هو نقل ضعف هذا العدد دون ان نجد اي التزام بمعايير السلامة ولا نعلم من هي الجهة التي منحت هذا المجرم الموافقات للعمل واين الجهات الرقابية من هكذا اشخاص جشعين ومتاجرين بدماء وارواح الابرياء".

كما دعا الشمري الى "اعلان الحداد العام بالمحافظة ليوم واحد وان يتم اعادة النظر بشكل تفصيلي بشروط السلامة في النقل النهري وتفعيل الرقابة بشكل افضل والقضاء على الفساد الذي كان ومازال يحصد ارواح واعمار الابرياء في نينوى وخارجها".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة في الجزيرة السياحية بمنطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.

