طالب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الخميس، بمحاسبة المقصرين في حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل، فيما دعا الى اعلان حالة الحداد.
وقالمكتب الجبوري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجبوري اعرب عن حزنه العميق وتعازيه للشعب العراقي ولأهالي الموصل اثر نكبة حادثة انقلاب العبارة في منطقة الجزيرة السياحية بمدينة الموصل وغرق العشرات من المواطنين".
وطالب الجبوري، الجهات المختصة بـ"فتح تحقيق عاجل للوقوف على اسباب الفاجعة والحاق اقصى العقوبات بالمقصري"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "اعلان حالة الحداد وتقديم العون لأسر الضحايا".
وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبوري يطالب بمحاسبة المقصرين واعلان الحداد على ضحايا العبارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.