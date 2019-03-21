الجبوري يطالب بمحاسبة المقصرين واعلان الحداد على ضحايا العبارة

الخليج 365/ بغدادطالب رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الخميس، بمحاسبة المقصرين في حادثة انقلاب العبارة في مدينة الموصل، فيما دعا الى اعلان حالة الحداد.

وقالمكتب الجبوري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الجبوري اعرب عن حزنه العميق وتعازيه للشعب العراقي ولأهالي الموصل اثر نكبة حادثة انقلاب العبارة في منطقة الجزيرة السياحية بمدينة الموصل وغرق العشرات من المواطنين".



وطالب الجبوري، الجهات المختصة بـ"فتح تحقيق عاجل للوقوف على اسباب الفاجعة والحاق اقصى العقوبات بالمقصري"، داعيا الحكومة الاتحادية الى "اعلان حالة الحداد وتقديم العون لأسر الضحايا".

وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.

