وفاة نحو 45 شخصًا إثر غرق عبارة في نهر دجلة في الموصل

اسماء السيد - الموصل: اعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية وفاة 45 شخصاً على الاقل الخميس إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.
واوضح المسؤول لفرانس برس "انتشلت فرق الدفاع المدني 45 شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات واطفال الى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل" للمشاركة في احتفالات عيد النوروز الذي يصادف اليوم.
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