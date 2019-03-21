عبد المهدي يهنئ العراقيين والشعوب المحتفلة بمناسبة ذكرى مولد الامام علي



هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، العراقيين والشعوب المحتفلة بمناسبة ذكرى مولد الامام علي عليه السلام. الخليج 365/ بغدادهنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الخميس، العراقيين والشعوب المحتفلة بمناسبة ذكرى مولد الامام علي عليه السلام. وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نتقدم بأجمل التهاني لجميع العراقيين والشعوب المحتفلة بمناسبة ذكرى مولد الامام علي عليه السلام". واضاف عبد المهدي "نسأل الله ان يوفقنا للسير بسيرته (ع) وان يمن على بلدنا بالمزيد من الأفراح والرخاء".





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