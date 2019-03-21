انقاذ 30 شخصا بينهم اطفال ونساء بحادث العبارة في الموصل

الخليج 365/ نينوىافاد مصدر امني في محافظة نينوى، الخميس، بإنقاذ 30 شخصا بينهم اطفال ونساء بعد انقلاب عبارة في نهر دجلة بمنطقة الغابات بمدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني والغواصين وقوى امنية اخرى تمكنت من انقاذ 30 شخصا بعد ان سقطوا في المياه بعد انقلاب عبارة لنقل الركاب في نهر دجلة بمنطقة الغابات شمال الموصل".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن مفارز الغواصين باشرت عملها".



وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بمصرع امرأة وثلاثة اطفال كحصيلة اولية لحادثة انقلاب العبارة في الموصل.

وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.

