الصحة تعلن استنفار كوادرها في نينوى بعد حادث العبارة

الخليج 365/ نينوىافاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الخميس، بأن مستشفيات وكوادر صحة نينوى استنفرت جهودها بعد حادثة انقلاب العبارة في منطقة الغابات وما نتج عنها من غرق عدد من المدنيين.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "كافة مستشفيات وكوادر اسعاف صحة نينوى استنفرت جهودها بعد حادثة انقلاب العبارة في نهر دجلة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الكوادر الان في موقع الحدث مع مدير عام دائرة الصحة".



وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بمصرع امرأة وثلاثة اطفال كحصيلة اولية لحادثة انقلاب العبارة في الموصل.

وكان مصدر امني افاد، اليوم الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين.

