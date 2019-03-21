انقلاب عبارة على متنها مواطنين بمنطقة الغابات في الموصل



أفاد مصدر امني، الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين. الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر امني، الخميس، بانقلاب عبارة الجزيرة السياحية في منطقة غابات الموصل وعلى متنها مواطنين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبارة الجزيرة السياحية في منطقة الغابات في الموصل انقلبت". وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "العبارة اثناء انقلابها كان على متنها مجموعة من المواطنين اغلبهم عوائل واطفال"، ولم يذكر المصدر اي معلومات اخرى بشأن الحادثة.





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