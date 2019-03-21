عبد المهدي يدعو الى اكمال مشروع مستشفى الطب العسكري في بغداد

الخليج 365/ بغداددعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، الى اكمال مشروع مستشفى الطب العسكري في بغداد، والذي كان أحد المشاريع المتلكئة في السنوات الخمس الماضية وتمت المباشرة به مؤخرا.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي تفقد، اليوم، مستشفى الطب العسكري وسط بغداد، الذي يسع لاربعمائة سرير واحدى عشرة صالة عمليات"، مبينا أن "عبد المهدي اطلع على مراحل الانجاز والأعمال الجارية في مواقع العمل".



وأضاف المكتب، أن "المشروع كان أحد المشاريع المتلكئة في السنوات الخمس الماضية وتمت المباشرة به مؤخرا"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء "حث المشرفين على المشروع على إكماله وتهيئته وتجهيزه بأحدث المعدات والاجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية لمنتسبي القوات المسلحة بأسرع وقت ممكن".