الكابينة الحكومية.. "حسم" ثلاث وزارات والرابعة "مؤجلة"

الخليج 365/ بغدادأكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية جاسم بخاتي، الخميس، "حسم" قضية اختيار المرشحين لوزارات الدفاع والداخلية والتربية، مشيراً إلى تأجيل الحوارات بخصوص مرشح العدل إلى ما بعد "أعياد نوروز"، فيما رجح تقديم أسماء مرشحي الوزارتين الأمنيتين في جلسة البرلمان الثانية من الاسبوع المقبل.

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "قضية الكابينة الوزارية نعتقد أنها أصبحت محسومة بشأن حقائب الدفاع والداخلية والتربية"، مبيناً أن "حقيبة العدل ما زالت لم تحسم حتى اللحظة بين ممثلي المكون الكردي كونهم لم يتفقوا حتى اللحظة على منحها للاتحاد كي يتم تقديم أسماء مرشحين لها".



وأضاف بخاتي، أن "خلافات الكرد تم تأجيلها إلى ما بعد أعياد نوروز كي يتم حسم الحوارات وتقديم مرشح لحقيبة العدل"، لافتاً إلى أن "جلسة الأحد المقبل لن تشهد تقديم أسماء مرشحي الحقائب الوزارية المتبقية لكن نتوقع أن يتم تقديم أسماء مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية في الجلسة التي تليها".

وكان مصدر برلماني مطلع كشف، أمس الأربعاء (20 آذار 2019) عن ترشيح اسماء ثلاثة شخصيات لوزارة الدفاع ومثلها ل‍وزارة الداخلية اضافة لمرشحة للتربية لتقديمها الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

