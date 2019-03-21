انتحار شاب داخل منزله في البصرة

أفاد مصدر في البصرة، الخميس، بأن شاباً انتحر داخل منزله الواقع في حي الحسين ضمن مركز المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "شاباً عمره 27 عاماً انتحر في ساعة متأخرة من ليلة أمس"، مبيناً أن "الشاب انتحر داخل داره الواقعة في حي الحسين (الحيانية)، وتم نقل جثته الى مركز الطب العدلي".
يذكر أن البصرة سجلت خلال العام الحالي العديد من حالات الانتحار لشباب في مقتبل العمر، أحدهم انتحر داخل داره الواقعة في مركز المحافظة في (14 كانون الثاني 2019)، ولم يحتمل والده الصدمة الناجمة عن مشاهدة جثة ابنه فأصيب بسكتة قلبية فارق على اثرها الحياة في الحال.
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