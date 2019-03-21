الخطوط الجوية التركية تبدأ تسيير رحلات بين عنتاب وأربيل



بدأت شركة "أناضولو جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية، الخميس، بتسيير رحلات جوية بين مدينتي"غازي عنتاب" جنوبي تركيا و "أربيل" شمالي العراق. الخليج 365/ بغدادبدأت شركة "أناضولو جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية، الخميس، بتسيير رحلات جوية بين مدينتي"غازي عنتاب" جنوبي تركيا و "أربيل" شمالي العراق. وذكرت وكالة الأناضول أن "الخطوط الجوية التركية بدأت بتسيير أولى رحلاتها إلى أربيل"، مبينة أن "الشركة ستسير ثلاث رحلات متبادلة في الأسبوع خلال أيام الإثنين والأربعاء والسبت". ويتوقع أن "يساهم تسيير رحلات متبادلة بين المدينيتن في زيادة حركة التجارة والسياحة".





وتواصل الخطوط الجوية التركية إحتلال الصدارة على قائمة الخطوط الجوية التي تسير رحلات إلى أكثر بلدان العالم والوجهات الدولية ، عبر شبكة رحلات تطول 124 دولة و306 وجهات.

وتواصل الخطوط الجوية التركية إحتلال الصدارة على قائمة الخطوط الجوية التي تسير رحلات إلى أكثر بلدان العالم والوجهات الدولية ، عبر شبكة رحلات تطول 124 دولة و306 وجهات.

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