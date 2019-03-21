بالفيديو.. تحذير من خلق جيل انتقام كامل في مخيمات الانبار

الخليج 365/ بغدادحذرت ناشطة انبارية، الخميس، من خلق جيل انتقام كامل في مخيمات الانبار، فيما اشارت الى ان هناك أطفال بالمخيمات مصابون بأمراض ضمور الدماغ والشلل وامراض.

وقالت كوثر عبد الباقي المحمدي في حديث لـ الخليج 365، إن "وجود الأطفال في بيئة غير مناسبة ممكن يخلق جيل انتقام كامل في المخيمات"، مبينة ان "الطفل في داخل المخيمات فاقد كل احقيته في الحياة كحقوق انسان وحقوق طفل من ملبس ومأكل".



وأضافت المحمدي أن "الأطفال يأكلون وجبات مشابهه بشكل يومي عدا الغذاء المفيد لهم كنمو الطفل"، مشيرة الى ان "هناك أطفال بالمخيمات مصابون بأمراض ضمور الدماغ والشلل وامراض لا تعد ولا تحصى منها الجرب والقمل".

وتابعت أن "بعض الأطفال تسربوا من الدراسة وحرمانهم من الهويات (الجنسية)، او المستمسكات الثبوتية"، لافتة الى ان "هناك أطفال كثيرة بلا مدارس وأهلهم لا يستطيعون ارسالهم اليها خوفا عليهم".

