ويهدف هذا السوق الخيري الى تمكين المرأة العراقية وتشجيعها بالاضافة الى تمكين قدراتها.
الى ذلك، يأتي هذا المعرض من أجل إعطاء الثقة للمرأة العراقية الجاهدة التي كافحت من أجل أولادها.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الاعلام والاتصالات تقيم معرضا يدويا بمناسبة عيد المرأة تكريما لجهودها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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