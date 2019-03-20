بالفيديو: الاعلام والاتصالات تقيم معرضا يدويا بمناسبة عيد المرأة تكريما لجهودها

أقامت هيئة الاعلام والاتصالات معرضاً للاعمال اليدوية لمجموعة من الشباب الحرفيين بمناسبة عيد المرأة، بغية تنمية الامكانيات المتاحة لدى الشباب العاطلين عن العمل والتسويق لمنتجاتهم، وهذا ما يعكس الأفق العراقي الصناعي المحلي.

ويهدف هذا السوق الخيري الى تمكين المرأة العراقية وتشجيعها بالاضافة الى تمكين قدراتها.

الى ذلك، يأتي هذا المعرض من أجل إعطاء الثقة للمرأة العراقية الجاهدة التي كافحت من أجل أولادها.



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