واشنطن: نواصل مع شركائنا في العراق مناقشة العقوبات المفروضة على إيران

أعلن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الاربعاء، عن استمرار مناقشة الولايات المتحدة مع شركائها في العراق العقوبات المفروضة على أيران.
وذكرت سكاي نيوز في خبر عاجل تابعتة الخليج 365، أن "وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو أعلن، مساء اليوم، عن مواصلة المناقشات والحوارات مع شركائنا في العراق بشأن العقوبات الاميركية المفروضة على أيران".
وفي سياق متصل، حث وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، العراق على تطوير علاقته مع الكويت، مشيرا الى أن واشنطن تدعو دول الخليج العربي الى حل الازمات والخلافات لتحقيق الامن والاسقرار في المنطقة.
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