نائب عن نينوى يدعو لابعاد المحافظة عن الصراعات السياسية والحزبية

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، الاربعاء، الى ابعاد المحافظة عن الصراعات السياسية والحزبية، فيما لفت الى أنه في حال اي تغيير فيجب ترشيح شخصيات ذات مهنية تشعر بمعاناة ابناء المحافظة وبعيدة عن التحزب.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، إن "محافظة نينوى عانت ماعانت طيلة السنوات السابقة ومازالت حتى اللحظة تدفع ثمن الحقبة المظلمة لزمر داعش الارهابية، ومازال هناك الاف العوائل النازحة بالمخيمات ومناطق مدمرة بالكامل وبنى تحتية معدومة"، مبينا أن "زج المحافظة بصراعات سياسية او حزبية هو آخر ماينتظره ابناءها من ممثليهم بالسلطتين التنفيذية والتشريعية".



وأضاف الشمري، أن "المحافظة بحاجة الى وقفة حقيقية من الشخصيات الوطنية للتصدي لمعاناتها والبحث عن حلول حقيقية للنهوض بواقعها المأساوي"، مشددا على "اهمية ابعادها عن الصراعات السياسية والحزبية وان حدث تغيير يجب ترشيح شخصيات ذات مهنية تشعر بمعاناة ابناءها وبعيدة عن التحزب او البحث عن مصالح ضيقة، والاهم من كل هذا أن تكون تلك الشخصيات حريصة على ثروات المحافظة وتخصيصاتها المالية لكي يتم النهوض بالمحافظه واعمارها".

وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى اسامة النجيفي دعا، في الرابع من آذار الحالي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى سحب يد المحافظ نوفل العاكوب ومنعه من السفر، مؤكداً أن اللجنة كشفت ملفات خطيرة تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة للمحافظ.

