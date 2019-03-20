العبيدي يهدد مدير شباب ورياضة البصرة بالاعتقال في حال دخوله المدينة الرياضية

الخليج 365/ البصرةكشف معاون محافظ البصرة لشؤون الشباب والرياضة مهند السعد، الأربعاء، أن وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي هدد مدير مديرية الشباب والرياضة في البصرة صادق الكناني بالاعتقال في حال دخوله المدينة الرياضية

وقال السعد في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي هدد مدير مديرية الشباب والرياضة في البصرة صادق الكناني بالاعتقال في حال دخوله المدينة الرياضية"، مبيناً أن "ذلك حصل بعد اجتماع في ديوان المحافظة تم خلاله الحديث عن ضرورة نقل ما تبقى من صلاحيات الوزارة الى الحكومة المحلية، وبخاصة فيما يتعلق بالمدينة الرياضية".



ولفت السعد الى أن "الوزير يعد ضيفاً في البصرة، وتصرفه مع موظف محلي بهذه الطريقة هو أمر غير مقبول".

يشار الى أن اجراءات نقل صلاحيات الوزارات الى الحكومات المحلية في المحافظات واجهت عثرات كثيرة في غضون الأعوام القليلة الماضية، فبعض الحكومات المحلية تتهم وزارات بالتمسك بصلاحياتها إمعاناً في المركزية، فيما ترى وزارات أن بعض الحكومات المحلية غير جديرة بإدارة بعض المفاصل التخصصية.

أما تضارب الصلاحيات بشأن المدينة الرياضية في البصرة فقد ظهر بوضوح خلال بطولة الصداقة الأولى، إذ أخذت الحكومة المحلية على عاتقها مسك زمام الأمور على الرغم من تحفظ وزارة الشباب والرياضة.

