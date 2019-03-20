وبدورها نفت الحكومة المحلية وجود رواج لعمليات بيع المخدرات بمستويات عالية في كربلاء، إلا أنها أكدت بأن الظاهرة تمثل مشكلة تتطلب وجود حلول حقيقية لها.
ويؤكد متخصصون أن رواج تجارة وتعاطي المخدرات جاءت نتيجة ضعف الدور الرقابي والامني وغياب القوانين الرادعة، وهي عوامل سهلت من جعل العراق سوقاً مفتوحا للمواد المخدرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ظاهرة تعاطي المخدرات تتفاقم في كربلاء... فهل من حلول حقيقية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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