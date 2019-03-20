بالفيديو: ظاهرة تعاطي المخدرات تتفاقم في كربلاء... فهل من حلول حقيقية؟

بيان خطورة تعاطي المواد المخدرة ومدى تأثيرها ابرز النقاط التي دفعت العتبة الحسينية الى عقد مؤتمر لمناقشة الموضوع. إذ تناول المؤتمر انعكاسات هذه الظاهرة السلبية على الفئات العمرية المختلفة خاصة بعد تسجيل عدد من حالات التعاطي.

وبدورها نفت الحكومة المحلية وجود رواج لعمليات بيع المخدرات بمستويات عالية في كربلاء، إلا أنها أكدت بأن الظاهرة تمثل مشكلة تتطلب وجود حلول حقيقية لها.



ويؤكد متخصصون أن رواج تجارة وتعاطي المخدرات جاءت نتيجة ضعف الدور الرقابي والامني وغياب القوانين الرادعة، وهي عوامل سهلت من جعل العراق سوقاً مفتوحا للمواد المخدرة.

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