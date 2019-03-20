حقوقيون وناشطون لم يكتفوا برفض القانون، بل أكدوا عزمهم تنظيم حملات لجمع تواقيع للتظاهر من اجل الضغط على البرلمان لمنع تمرير التعديل.
ويتخوف متخصصون من محاولات تمرير قوانين وصفوها بالمرتجلة مثل قانون التجنيس هذا، والذي قد يسمح لأحزاب او حتى لجماعات إرهابية بتغيير ديمغرافية العراق مستقبلا لصالح فئة على حساب الفئات الأخرى.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ما الموقف الذي سجّلته نقابة المحامين بخصوص مقترح التجنيس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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