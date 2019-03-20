بالفيديو: ما الموقف الذي سجّلته نقابة المحامين بخصوص مقترح التجنيس؟

ما إن طرح مقترح منح الجنسية العراقية لمن يقيم سنة واحدة في البلاد حتى بدأت ردود الأفعال الرافضة لتمريره بأي شكل من الاشكال. وفي هذا السياق، فقد عقدت نقابة المحامين في النجف ندوة لمناقشة ما اعتبرته سلبيات مقترح التجنيس.

حقوقيون وناشطون لم يكتفوا برفض القانون، بل أكدوا عزمهم تنظيم حملات لجمع تواقيع للتظاهر من اجل الضغط على البرلمان لمنع تمرير التعديل.

ويتخوف متخصصون من محاولات تمرير قوانين وصفوها بالمرتجلة مثل قانون التجنيس هذا، والذي قد يسمح لأحزاب او حتى لجماعات إرهابية بتغيير ديمغرافية العراق مستقبلا لصالح فئة على حساب الفئات الأخرى.



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