أمانة بغداد تكشف عن عرض من صاحب "كراج" ينهي أزمة بسطات الكرادة

كشفت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن تلقيها عرض من مواطن صاحب "كراج" لأنهاء "أزمة بسطات الكرادة"، مشيرة الى أنها بصدد دراسة العرض.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها "تلقت عرضاً من صاحب كراج البازي في شارع الكرادة داخل، وسط بغداد، بإيجار ارض الكراج الى اصحاب البسطات المتجاوزة التي قامت الامانة برفعها مؤخراً ".
وبينت الامانة "انها ستدرس العرض المقدم وبما ينسجم مع القوانين البلدية ويخدم المصلحة العامة".
وينظم العشرات من اصحاب البسطات تظاهرات يومية، احتجاجا على ازالة بسطاتهم من قبل كوادر امانة بغدادالتي باشرت، منذ يوم السبت الماضي، بحملة لازالة التجاوزات والبسطات والعشوائيات من منطقة الكرادة وسط العاصمة.
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