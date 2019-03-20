بالصور: تربية ذي قار توضح حقيقة الصور التي انتشرت بشأن "نافورة السطل"

الخليج 365/ بغداداوضحت مديرية تربية محافظة ذي قار، الاربعاء، حقيقة الصور التي انتشرت بشأن "نافورة السطل".

وقال مدير اعلام المحافظة عبد الحليم احمد لـ الخليج 365، انه "بمبادرة بسيطة وبجهود ذاتية قامت بها ادارة اعدادية كربلاء ومدرسوها وطلبتها في سوق الشيوخ بذي قار، تم انشاء حديقة مدرسية بسيطة بهدف تطوير بناية المدرسية".



واضاف احمد ان "الصور التي انتشرت هي لبعض استاذة المدرسة ومشرفين باركوا عمل المدرسة البسيط والمتواضع".

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يذكر ان بعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تناقلت بسخرية صورا لهذه النافورة وذكرت ان محافظة ذي قار شهدت افتتاح نافورة اطلق عليها اسم "نافورة السطل".



