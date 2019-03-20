بالفيديو: هل يحصل الأجانب على الجنسية العراقية بعد عام على إقامتهم في البلاد؟

ما ان أطلق مقترح تعديل قانون الجنسية العراقية، حتى اثار الامر غضب الاوساط الشعبية، وخاصة في ما يتعلق بفقرة منح الاجانب الجنسية بعد عام واحد من اقامتهم في البلاد. هذا الامر دفع الجهات المسؤولة الى توضيح حقيقة ما يجري، مؤكدة بانها جهة تنفيذية وليست تشريعية.

اما الاسباب التي دفعت المديرية للقيام بارسال هذا التعديل الى البرلمان، فجاءت لوجود فئتين مستفيدتين من هذا القرار هما الكرد الفيليون والغجر الذين لم يحصلوا على الجنسية العراقية حتى الان.



واوضحت دائرة الجنسية بان تعديل القانون لا يشمل الموظفين والعمال المقيمين الاجانب، انما يسري عليهم القانون السابق الذي ينص على امكانية الحصول على الجنسية العراقية بعد عشر سنوات من اقامته بشكل مستمر.

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