اما الاسباب التي دفعت المديرية للقيام بارسال هذا التعديل الى البرلمان، فجاءت لوجود فئتين مستفيدتين من هذا القرار هما الكرد الفيليون والغجر الذين لم يحصلوا على الجنسية العراقية حتى الان.
واوضحت دائرة الجنسية بان تعديل القانون لا يشمل الموظفين والعمال المقيمين الاجانب، انما يسري عليهم القانون السابق الذي ينص على امكانية الحصول على الجنسية العراقية بعد عشر سنوات من اقامته بشكل مستمر.
لمزيد من التفاصيل، يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل يحصل الأجانب على الجنسية العراقية بعد عام على إقامتهم في البلاد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.