قررت التركمان في محافظة كركوك، الاربعاء، الغاء الاحتفالات الرسمية بأعياد الربيع، فيما دعوا القائد العام للقوات المسلحة الى إعطاء تعليمات لكل الاجهزة الامنية لتفويت الفرصة على الانفصاليين من تحقيق مآربهم.
وقالت الاحزاب التركمانية وهيئة الحشد الشعبي/قوة التركمان في بيان مشترك تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاحزاب التركمانية وهيئة الحشد الشعبي التركماني/قوة التركمان اجتمعت بتاريخ الـ20 من اذار 2019، للتباحث حول اخر المستجدات في محافظة كركوك والمناطق التركمانية"، مبينا انه "تم في الاجتماع مناقشة الوضع الامني وضرورة تعزيزها في المناطق التي يقطنها التركمان في العراق".
واضافت انه "نظرًا لاستشهاد كوكبة من ابطال الحشد الشعبي التركماني ضمن اللواء 15 في منطقة مخمور دون التوصل لحد الان عن الجهة التي استهدفتهم، فقد قرر المجتمعون إلغاء الاحتفالات الرسمية بأعياد الربيع تقديرًا وتقديسًا لدماء الشهداء الأبرار"، مشيرا الى ان "الوضع الأمني في كركوك بعد ان شهدت استقرار كبيرًا بعد عمليات فرض القانون، إلا ان هناك اطرافًا تحاول تعكير صفو المدينة وافتعال الازمات والاستحواذ على الرموز التركمانية في المدينة ورمزها التاريخي قلعة كركوك وتغيير طابعها القومي".
ودعت "قيادة العمليات في محافظة كركوك الى اتخاذ الخطوات الاحترازية وتفويت الفرصة على كل من يعمل على خلخلة الوضع الأمني في كركوك لإعطاء انطباع بان الوضع الأمني غير مستقر تحقيقًا لمآرب أخرى"، مطالبة القائد العام للقوات المسلحة بـ"إعطاء تعليمات لكل الاجهزة الامنية لتفويت الفرصة على الانفصاليين من تحقيق مآربهم في محافظة كركوك وإعادة عقارب الزمن إلى الوراء".
يذكر أن أغلب مناطق العراق ولاسيما في إقليم كردستان يحتفل بأعياد الربيع في 21 من شهر آذار من كل عام والذي يطلق عليه تسمية عيد النوروز، وهو عطلة وطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر تركمان كركوك يقررون إلغاء الاحتفالات الرسمية بأعياد الربيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.