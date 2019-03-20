بالفيديو: 350 قانوناً مركوناً على رف مجلس النواب وتحذيرات من "شلل" تشريعي

حتى الآن، لا تزال الخلافات السياسية الصفة الاساس لعمل مجلس النواب، بعيدا عن دوره الحقيقي في التشريع، بحسب مراقبين، انتقدوا ما وصفوه بسلب البرلمان دوره في قراءة مشاريع القوانين واقرارها. وذلك، نتيجة هيمنة الكتل السياسية على تلك القرارات التي تحسم تمرير القوانين من عدمه.

إذ يؤكد نواب ان البرلمان ينشغل في جلساته بقراءة القانون، مرة أو أكثر، لكن الخلافات السياسية بين الكتل ومصالحها الخاصة تأتي لتدفع باتجاه تعديل أي قانون مطروح، أو رفضه، ما ينعكس سلبا على عمل مجلس النواب. وبذلك، يصبح غير قادر على تمرير القوانين المهمة إلّا بعد عرضها على الإرادة السياسية.



ونتيجة لذلك، فان ثمة ثلاثمئة وخمسين قانوناً مدوراً من الدورات البرلمانية الثلاثة السابقة لم تمرّر حتى اليوم، وفقا لما كشفه النائب عن تحالف المحور، عبد الله الخريبط والذي بين أنّ هذه القوانين ينتظر أن ترسلها الحكومة الى البرلمان، مرة اخرى لتتم قراءتها ومناقشتها وتشريعها، إلّا أنّه لا يوجد أي قانون جاهز للتشريع حالياً. وهنا شخص الخربيط مشكلة جديدة يواجهها البرلمان تتمثل بعدم توفر قوانين على جدول أعماله لتشريعها.

هذا ويؤكد مراقبون عدم قدرة مجلس النواب في دورته هذه على تمرير تلك القوانين، لانه بحسبهم لا تختلف عن سابقاتها من حيث الخلافات والتقاطعات بين الكتل السياسية الرئيسة فيه، مما قد يسبب شللا تشريعيا للبرلمان.

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