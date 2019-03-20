نائب: 45 تشريعاً قانونياً سيتم استكمالها في الفصل التشريعي الثاني

السومرية ينوز/ بغدادكشف النائب عن كتلة الفتح البرلمانية حنين القدو، الأربعاء، عن وجود 45 تشريعاً قانونياً داخل أروقة البرلمان جاهزة للاستكمال خلال الفصل التشريعي الثاني من عمل مجلس النواب.

وقال القدو في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب ونتيجة للخلافات السياسية والتقاطعات خلال الفصل التشريعي الأول بسبب ملف تشكيل الحكومة فلم يستطع تشريع سوى قانون واحد وهو الموازنة الاتحادية"، مؤكداً أن "البرلمان والقوى السياسية عازمون خلال الفصل التشريعي الثاني على تعويض ما فات بالفترة السابقة والمضي بتشريع القوانين الأكثر أهمية".



وأضاف القدو، أن "قوانين المحكمة الاتحادية والإدارة المالية إضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ودعم الحكومة في تطبيق منهاجها الحكومي ستكون حاضرة وبقوة خلال هذا الفصل"، لافتاً إلى أن "هناك 45 تشريعاً قانونياً بين مقترح ومشروع يتم مناقشتها داخل أروقة البرلمان ونسعى لاستكمال تشريعها خلال هذا الفصل".

وأشار القدو، إلى أن "الفصل التشريعي الثاني سيكون حافلاً بالانجازات وتقديم الخدمات والتركيز على تجاوز الخلافات السياسية كي لا يتأثر عمل البرلمان بسببها".

وكان مجلس النواب بدأ جلسته الاولى من فصله التشريعي الثاني، السبت (9 آذار 2019)، بمناقشة ملف القضاء على الفساد ووضع الآليات المناسبة لحسم هذا الملف.

