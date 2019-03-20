امانة بغداد: فرز 672 قطعة ارض سكنية ضمن مقاطعة 3 /10



أعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن إفراز وتثبيت حدود 672 قطعة ارض سكنية طابو صرف ضمن المقاطعة 3/10 قاطع بلدية الرشيد جنوب غرب بغداد الخليج 365/ بغدادأعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن إفراز وتثبيت حدود 672 قطعة ارض سكنية طابو صرف ضمن المقاطعة 3/10 قاطع بلدية الرشيد جنوب غرب بغداد جاء ذلك في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه. وبين الامانة في بيانها، انها قامت بتسليم المقطع الخامس من المقاطعة التي يبلغ مجموع القطع السكنية فيها اكثر من 20 الف قطعة سكنية الى دائرة التسجيل العقاري ومستعدة لصرف إجازات البناء لمالكي الاراضي.





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