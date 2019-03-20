المالية النيابية: رئاسة الجمهورية اتخذت اجراء بعيدا عن طبقة الشعب المسحوق

الخليج 365/ بغدادانتقدت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء، توجيه دعوة من قبل وزارة الخارجية بإسم رئيس الجمهورية برهم صالح الى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وزوجاتهم الى محافظة السليمانية بمناسبة أعياد نوروز على نفقة رئاسة الجمهورية، مشيرة الى إغفال إحياء ذكرى قصف حلبجة بالأسلحة الكيمياوية، فميا اعتبرت أن هذا الإجراء يعد هدراً للمال العام في ظرف يتطلب توجيه الإنفاق الحكومي الى أمور أكثر أهمية .وقال عضو اللجنة هوشيار عبدالله في بيان اليوم، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "من المؤسف أن يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه دعوة الى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وزوجاتهم الى محافظة السليمانية بمناسبة أعياد نوروز، وتتكفل رئاسة الجمهورية بنفقات نقلهم وإقامتهم وتخصص لهم طائرة خاصة، في حين البلد أحوج اليوم الى كل هذه الأموال لتحسين مستوى معيشة الأسر التي هي تحت خط الفقر أو النهوض بالواقع الخدمي في المناطق التي تنعدم فيها أبسط الخدمات"، متسائلاً عن "الجدوى والفائدة من هذه الاستضافة التي برأينا لن تقدم أو تضيف شيئاً للبلد على مستوى السياسة الخارجية ".

وأضاف عبدالله ان "الأمر المثير للاستغراب هو إغفال رئاسة الجمهورية لذكرى مهمة وهي ذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام البائد، وعدم تخصيص هذه الأموال لاستضافة البعثات الدبلوماسية أو إقامة فعالية مماثلة، بل وعدم الحضور لإحياء ذكرى هذه الفاجعة الأليمة التي هي من الناحية الإنسانية لاتقل أهمية بالنسبة للكرد عن أعياد نوروز ".

وتابع أن "هذه الدعوة مخيبة للآمال وذات توقيت خاطئ ولا طائل من ورائها سوى الإسراف والهدر في المال العام، ونأمل أن لاتتكرر مثل هكذا إجراءات تجعل الطبقة السياسية في عالم بعيد كل البعد عن طبقة الشعب المسحوق تحت وطأة الفقر والحرمان ".



