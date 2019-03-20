رئيس البرلمان اللبناني يزور بغداد نهاية الشهر الجاري

كشفت مقررة مجلس النواب العراقي خديجة علي، الأربعاء، عن زيارة سيجريها رئيس البرلمان اللبناني إلى العراق نهاية شهر آذار الحالي.
وقالت علي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفداً برلمانياً لبنانياً برئاسة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري سيصل إلى بغداد يوم 31 من الشهر الحالي".
وأشارت إلى أن "الزيارة ستستمر إلى 5 نيسان المقبل"، مبينة أن "جدول الأعمال (الخاص بالزيارة) يتضمن زيارة لمحافظتي النجف وكربلاء".
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