مصدر يكشف عن ابرز مرشحي ثلاث حقائب وزارية

الخليج 365/ بغدادكشف مصدر برلماني مطلع، عن ترشيح اسماء ثلاثة شخصيات لوزارة الدفاع ومثلها لوزارة الداخلية اضافة لمرشحة للتربية لتقديمها الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "هنالك اسماء تم ترشيحها وسيتم تسليمها لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي لدراستها واختيار واحد منها"، مبينا انه "تم ترشيح ثلاثة اسماء للدفاع ومثلها للداخلية".



واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "مرشحي الداخلية هم احمد نعمة وعبد الغني الاسدي وحامد الحسيني اما مرشحي الدفاع فهم علي الاعرجي ونجاح الشمري وصلاح الحريري"، لافتا الى انه" تم ترشيح سفانة الطائي لحقيبة التربية اما العدل فلم تحسم حتى اللحظة نتيجة لعدم اتفاق الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين".

وتابع المصدر ان حامد الحسيني ونجاح الشمري هما المرشحان الابرزان لحقيبتي الداخلية والدفاع".

واعتبر النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، في 10 اذار 2019، أن مشكلة المتبقي من الحقائب الوزارية بكابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مشكلة "معقدة" وبحاجة إلى توافق واسع، مؤكداً عدم وجود توافق نهائي على ترشيح شخصيات محددة لتولي وزارتي الدفاع والداخلية حتى اللحظة.

