بالصور.. ازالة مقاهي وكافتريات على ضفاف دجلة بالكاظمية

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اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن ازالة الكافتريات والمقاهي على ضفاف نهر دجلة بمحاذاة شارع المحيط بمنطقة الكاظمية .
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات دائرة بلدية الكاظمية بالتعاون مع مديرية حراسات وامن امانة بغداد وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض ازالت جميع التجاوزات والمشوهات لضفاف نهر دجلة من كافتيريات ومقاه ومولدات اهلية بعد توجيه الإنذارات لهم ".
واضافت الامانة انه "خلال هذا العام وضعت الامانة في اولوياتها ازالة كل ما يشوه المنظر العام ويعيق تقديم الخدمات من خلال تنفيذ حملات يومية بالتعاون مع القوات الامنية ومنع تجريف الاراضي الزراعية ".
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