الخارجية: بدء التحضيرات الخاصة برفع درجة تصنيف الجواز العراقي

الخليج 365/ بغدادأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن بدء التحضيرات الخاصة برفع درجة تصنيف الجواز العراقي ضمن معايير الجودة العالمية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية بالتعاون مع الشركاء الدوليين تبدأ التحضيرات الخاصة برفع درجة تصنيف الجواز العراقي ضمن معايير الجودة العالمية".

وأضاف الصحافي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "من أهم معايير الجودة الأمن، والاقتصاد, وقد قطع العراق أشواطاً كبيرة فيهما".



وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب قال، الأربعاء (10 تشرين الأول 2018)، إنه "سيكون بإمكان العراقيين خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ الدخول الى عدد جديد من الدول".