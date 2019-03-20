أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن بدء التحضيرات الخاصة برفع درجة تصنيف الجواز العراقي ضمن معايير الجودة العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن "وزارة الخارجية بالتعاون مع الشركاء الدوليين تبدأ التحضيرات الخاصة برفع درجة تصنيف الجواز العراقي ضمن معايير الجودة العالمية".
وأضاف الصحافي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "من أهم معايير الجودة الأمن، والاقتصاد, وقد قطع العراق أشواطاً كبيرة فيهما".
وكان المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية أحمد محجوب قال، الأربعاء (10 تشرين الأول 2018)، إنه "سيكون بإمكان العراقيين خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ الدخول الى عدد جديد من الدول".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: بدء التحضيرات الخاصة برفع درجة تصنيف الجواز العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.