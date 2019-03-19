عبد المهدي وبينس يؤكدان دعم علاقات الشراكة واستمرار التعاون ضد الارهاب

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الامريكي مايك بينس، الثلاثاء، على دعم علاقات الشراكة واستمرار التعاون بين البلدين ضد الارهاب.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "جرى بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب الرئيس الأمريكي مايك بينس اتصالا هاتفيا تم خلاله التأكيد على دعم علاقات الشراكة وتعزيزها لخدمة مصالح الشعبين، والاستمرار بمساندة جهود الحكومة العراقية للقضاء على بقايا داعش الإرهابي، بالاضافة الى المساعدة بإعمار العراق والاستقرار في المناطق المحررة".



وأشاد نائب الرئيس الامريكي، بحسب البيان بـ"دعم رئيس مجلس الوزراء لحقوق الاقليات الدينية ومتابعة شؤون الايزيديين والسعي لإعمار المناطق المحررة من اجل اعادة جميع المهجرين الى ديارهم".