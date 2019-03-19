اسايش أربيل تعلن اعتقال عصابة تنتحل صفتها في المحافظة

الخليج 365/ بغدادأعلنت مديرية آسايش أربيل، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة تنتحل صفتها في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "فرق التحقيق المتابعة في المديرية تمكنت، اليوم، من اعتقال عصابة إجرامية مؤلفة من خمسة أشخاص انتحلوا صفة الاسايش لارتكاب جرائمهم في محافظة اربيل".

واضافت أن "افراد العصابة ارتكبوا خلال الفترة الماضية ٢٠ جريمة سرقة وسلب وسطو على المنازل، حيث قاموا بسرقة (٦٨٣٠ غرام) من الذهب، و (٧) سيارات و (٩٤٠٠$) دولار و(٤١) جهاز هاتف نقال و (٣) دراجات نارية إضافة إلى عدة أغراض أخرى"، مبينة أنه "قد تبين بعد اعتقالهم عدم وجود أي صلة بينهم وبين الأسايش".

