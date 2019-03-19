امانة بغداد: افتتاح شارع الكرادة خارج بالكامل مساء اليوم

الخليج 365/ بغداداعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، عن اعادة افتتاح شارع الكرادة خارج بالكامل مساء اليوم بعد انتهاء اعمال الصيانة التي استمرت لعدة ايام.

وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "امانة بغداد تنوه الى انها ستقوم في تمام الساعة 8 من مساء اليوم الثلاثاء بافتتاح شارع الكرادة خارج بالكامل وسط بغداد بعد ان قامت بقطعه جزئيا ولعدة ايّام لإنجاز اعمال صيانة تخسف في خط رئيسي ناقل للمجاري وبعمق 7 متر".



واضافت الامانة، ان "ملاكات بلدية الكرادة عملت بنوبات متواصلة لإتمام صيانة الأنبوب بأسرع وقت ممكن وفتح الشارع امام حركة السير والمرور".