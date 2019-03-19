الانواء الجوية: امطار وزوابع رعدية ابتداء من الجمعة المقبلة

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، ان تشهد البلاد وابتداء من الجمعة المقبلة تساقط امطار مصحوبة بزوابع رعدية.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون يوم الجمعة غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة تكون رعدية احيانا في اماكن متفرقة أبتداءا من اقسامها الغربية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية والجنوبية صحو الى غائم جزئي".



واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون يوم السبت غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة متوسطة في اماكن متفرقة وحدوث زوابع رعدية أبتداءا من اقسامها الغربية بعد الظهر"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الى غزيرة وحدوث زوابع رعدية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة المنطقة الجنوبية اماكن متفرقة وحدوث زوابع رعدية بعد الظهر".

وشهدت مناطق العراق خلال الاسبوع الماضي تساقط امطار متوسطة الى غزيرة مع انخفاض بدرجات الحرارة الصغرى.

