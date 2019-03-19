محكمة تحقيق بعقوبة تصدق اعترافات متهمين روجا لمبالغ مالية مزيفة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، عن تصديق محكمة تحقيق بعقوبة اعترافات متهمين اثنين روجا لمبالغ مالية مزيفة في المحافظة.
وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمين القي القبض عليهما وبحوزتهما مبلغ مالي مزور مقداره 14 مليون دينار عراقي من فئة الـ25 الف دينار مع ورقة مالية مقدارها مئة دولار أميركي مزورة".
وأضاف البيان، أن "المتهمين اعترفا أمام قاضي التحقيق بان الهدف من ذلك هو الترويج والمتاجرة بالعملة المزورة ضمن قضاء بعقوبة"، مبيناً أن "المحكمة صدقت أقوالهما وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقهما استنادا لأحكام المادة 281 من قانون العقوبات".
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