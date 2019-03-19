انقاذ قطة محاصرة ليومين في اعلى نخلة بالنجف/ صور

الخليج 365/ النجفأفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنقاذ قطة محاصرة ليومين في اعلى نخلة باحد بساتين المحافظة.

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مواطنة من اهالي النجف ناشدت فرق الدفاع المدني بوجود قطة محاصرة في اعلى نخلة ولمده يومين".





واشار الى أن "مفرزة الانقاذ استنفرا جهدها بعد الاتصال"، موضحا أن "عملية الانقاذ تمت بنجاح".