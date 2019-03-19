انقاذ قطة محاصرة ليومين في اعلى نخلة بالنجف/ صور

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الخليج 365/ النجف
أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنقاذ قطة محاصرة ليومين في اعلى نخلة باحد بساتين المحافظة.
واشار الى أن "مفرزة الانقاذ استنفرا جهدها بعد الاتصال"، موضحا أن "عملية الانقاذ تمت بنجاح".
أفاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنقاذ قطة محاصرة ليومين في اعلى نخلة باحد بساتين المحافظة.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مواطنة من اهالي النجف ناشدت فرق الدفاع المدني بوجود قطة محاصرة في اعلى نخلة ولمده يومين".
واشار الى أن "مفرزة الانقاذ استنفرا جهدها بعد الاتصال"، موضحا أن "عملية الانقاذ تمت بنجاح".
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