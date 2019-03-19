بالصور.. حريق بمخزن للمواد البلاستيكية والاحتياطية بالنجف

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر امني في النجف، الثلاثاء، بأن حريقا اندلع بمخزن للمواد البلاستيكية والاحتياطية في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع بمخزن للمواد البلاستيكية ومخزن للمواد الاحتياطية للسيارات في حي الحرفيين في النجف، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "فرق الاطفاء باشرت باخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".



يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.



