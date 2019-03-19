العراق يحذر من انتشار خطر التنظيمات الإرهابيّة كالوباء الفتاك

الخليج 365/ بغداداستنكرت وزارة الخارجية، الثلاثاء، ما حدث في هولندا من اعتداء إرهابيّ أودى بحياة ثلاثة من المدنيِّين، فيما حذرت من انتشار خطر التنظيمات الإرهابيّة كالوباء الفتاك.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الوزارة تستنكر أشدَّ الاستنكار ما حدث في هولندا من اعتداء إرهابيّ أودى بحياة ثلاثة من المدنيِّين، وإصابة خمسة آخرين"، مبينا ان "العراق حكومة وشعباً متضامن مع مملكة هولندا في مُواجَهة هذا الخطر المُشترَك".



واضاف ان "العراق يستعشر حجم هذه المأساة"، مشيرا الى إنه "تعرَّض لها على مدار سنوات طويلة، وهو الآن في خط التماسِّ الأوّل بمُواجَهة الإرهاب، ولايزال يُقاتِل بقاياه إلى حين القضاء عليه وُجُوداً، وفكراً، وإعلان النصر التام".

وحذر الصحاف "من أنَّ خطر التنظيمات الإرهابيّة قد ينتشر في عُمُوم العالم كالوباء الفتاك"، لافتا الى ان "العراق يُعِيد تأكيد مواقفه، ودعواته للمُجتمَع الدوليِّ كافة لأن يضطلع بمَهمَّة إعلان المُواجَهة الشاملة لهذا الخطر بوصفه عدوّاً دوليّاً، وإلى أهمِّيَّة تعاون، وتكاتـُف جميع الدول لتحقيق ذلك".

واعلنت الشرطة الهولندية امس الاثنين، إصابة ثلاثة أشخاص في إطلاق نار في مدينة أوتريخت وسط هولندا، فيما توفقت حركة القطارات من والى مدينة اوتريخت الهولندية على خلفية حادثت اطلاق العيارات النارية.

