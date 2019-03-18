تربوي يفتتح متحفاً للطيور المحنطة على نفقته الخاصة في البصرة

الخليج 365/ البصرةبادر مدرس للأحياء في محافظة البصرة على نفقته الشخصية، الاثنين، بإنشاء متحف طبيعي قرب مناطق الأهوار يضم مئات الحيوانات المحنطة من البيئة العراقية وبعض القارات، ومنها حيوانات مهددة عالمياً بخطر الانقراض.

وقال مؤسس المتحف هشام خير الله في حديث لـ الخليج 365، إن "المتحف يحتوي على 600 عينة محنطة من لبائن وطيور وزواحف وأسماك وحشرات من البيئة العراقية وبعض قارات العالم، مثل الأسد الأفريقي، والكنغر الاسترالي، والنمر السيبيري، وقد حنطتها خلال الأعوام الماضية، وكنت أحتفظ بها في بيتي"، مبيناً أن "من بين المحنطات في المتحف 18 نوعاً لحيوانات مهددة عالمياً بخطر الانقراض، منها القضاعة ذات الفراء الناعم، والضبع المخطط، والذئب العربي والغزال ضخم الدرقية".



ولفت خير الله الذي يعمل مدرساً للأحياء في إحدى الاعداديات في قضاء أبي الخصيب الى أن "المتحف تم انشاؤه بجهد ذاتي وتمويل شخصي داخل مجمع سياحي يقع قرب هور المسحب في قضاء الهارثة"، مضيفاً أن "الهدف من انشاء المتحف ليس تحقيق ربح مالي، ولذلك الدخول الى المتحف سيكون مقابل مبلغ رمزي".

يذكر أن محافظة البصرة تتميز بتنوعها الجغرافي والبيئي، حيث توجد مناطق الأهوار في أطرافها الشمالية، فيما تضم الأجزاء الغربية منها مناطق صحراوية تعد امتداداً للبادية الجنوبية، كما أنها تطل على شمال الخليج من أقصى جنوبها، وقد أوجد التنوع البيئي والجغرافي حالة من التنوع الإحيائي الفريد من نوعه على مستوى المنطقة.

