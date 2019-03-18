جيفري يجدد للحلبوسي دعم الولايات المتحدة للعراق في اعادة الاعمار

الخليج 365/ بغدادجدد المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب جيمس جيفري، الاثنين، دعم الولايات المتحدة للعراق في مجالي مكافحة الارهاب واعادة الاعمار.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب جيمس جيفري والوفد المرافق له"، مبينا أن "اللقاء حضره القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق جوي هد، ومساعد المبعوث الأميركي كفن غرير، ومدير القسم السياسي العسكري في السفارة الأميركية ليام وسلي، والمستشار التنفيذي الأقدم للقائم بالأعمال علي حسون.



وأضاف المكتب، أن "الجانبين استعراضا تطورات الوضع السياسي والأمني في العراق والمنطقة، وتنسيق الجهود الثنائية بشأن ملف محاربة داعش في المناطق الحدودية مع سوريا، والتأكيد على ضرورة إكمال الحرب ضد داعش والقضاء على الإرهاب نهائيا وتقديم التدريب والدعم الفني للقوات الأمنية، وايضا دعم الولايات المتحدة الأميركية لجهود الاستقرار من خلال إعادة النازحين وإعمار المنطقة المحررة، فضلا عن دعم الحكومة العراقية لتنفيذ برنامجها الحكومي الذي يمكِّنها من تقديم الخدمات والقضاء على الفساد".

ونقل البيان عن الحلبوسي قوله، "نشيد بجهود الولايات المتحدة الأميركية في محاربة داعش والمساهمة بإعمار المناطق المحررة ودعم العراق في المجالات كافة".

من جهته، جدد جيفري "دعم بلاده للعراق في مجال مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار الذي سيسهم في استقرار المنطقة".

