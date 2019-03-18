أمانة مجلس الوزراء تكلف ثامر الغضبان برئاسة مجلس مبادرة الشفافية

اعلنت أمانة مجلس الوزراء، الاثنين، تكليف وزير النفط ثامر الغضبان برئاسة مجلس مبادرة الشفافية وعلاء محيي الدين مديراً تنفيذيا لهاً.
وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت أمراً ديوانياً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ثامر الغضبان برئاسة مجلس الأمناء في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وتجديد تكليف علاء محيي الدين بمنصب المدير التنفيذي لها".
واضافت، "كما جدد الأمر الديواني تشكيلة المجلس ليتألف من ستة أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الحكومة تختارهم وزارات النفط والصناعة والمعادن والمالية والتخطيط وديوان الرقابة المالية الاتحادي وحكومة إقليم كردستان. وستة أعضاء تختارهم الشركات الاستخراجية العالمية العاملة في العراق والشركات الاستخراجية العامة المملوكة للدولة. كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون المجتمع المدني تنتخبهم منظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية".
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